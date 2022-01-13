ضبط 9 أطنان لحوم مجهولة المصدر وأغذية منتهية الصلاحية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية بالمخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين والرقابة التموينية والتجارية والطب البيطري حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة دمنهور.

ضبط 9 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع منتجات لحوم يعمل بدون ترخيص وبحيازته منتجات مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على 7 أطنان و200 كجم من الكبدة المجمدة واللحوم المفرومة والمنتجات النهائية من أطباق الكفتة والكبدة والفول الصويا وآلاف العبوات الفارغة والأطباق والكراتين والألوان الصناعية، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تم تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمركز كفر الدوار، أسفرت الحملة أيضا عن عن ضبط 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر بعدد 100 كرتونة لحوم مستوردة مجمدة زنة الكرتونة 20 كيلو جرام، كما جرى التحفظ على 45 علبة جبنة منتهية الصلاحية، 36 زجاجة ماء ورد سعة واحد لتر منتهية الصلاحية، وتحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار، وتحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة بمركز ومدينة أبو المطامير.

وأسفرت حملة نفذتها الوحدة المحلية لمركز بدر عن ضبط 98 كجم سلع غذائية، 40 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، 20 كيلو جرام لحوم مفرومة مجهولة المصدر، كما جرى ضبط مخبزين قاما بتجميع 133 بطاقة تموين ذكية و3 مخابز تنتج خبز غير مطابق للمواصفات و20 كيلو جرام لحوم مفرومة مجهولة المصدر وبدون بيانات إنتاج.