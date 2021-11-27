انطلاق القافلة الطبية الموسعة لمجلس الوزراء وصناع الخير في حي البساتين

انطلقت مع ساعات الصباح الأولى اليوم السبت ومن داخل مدرسة محمد الدرة بحي البساتين بالقاهرة أعمال القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الأزهر ومؤسسة صناع الخير للتنمية لخدمة أهالي المنطقة ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تخصصات قافلة البساتين

تنطلق القافلة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإشراف نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومتابعة وتنسيق المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وأوضح الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء أن قافلة البساتين تشمل تقديم خدمات طبية علاجية في 17 تخصصا طبيا مختلفا منها «العيون والأطفال والأنف والأذن والجراحة العامة وجراحة الأطفال والأوعية الدموية والنساء والولادة والصدر والباطنة والعظام والمسالك والجلدية والتخدير» وأن الخدمات المقدمة تشمل أيضاً توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج وإجراء العمليات، وجميع خدمات القافلة تقدم بالمجان تماماً.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على القوافل بالأزهر الشريف، أن قافلة حي البساتين تأتى استمراراً لنهج جامعة الأزهر في تسخير قدراتها وإمكانيتها ومد جسور التعاون مع كل الجهات الجادة بهدف تقديم كل الدعم للأسر الأكثر احتياجا في كل بقاع مصر، وقد سبق للأزهر الشريف أن تعاون مؤخرا مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في تنظيم سلسلة قوافل استهدفت الأهالي في المناطق الأشد فقراً والمحافظات الحدودية وسكان المناطق الصحراوية والتجمعات البدوية والوديان، واستهدفت قافلة جرى تنظيمها الكشف على الأهالي في القرى والتجمعات البدوية وسكان الوديان بسانت كاترين.

مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى

من جانبه، أكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه وفى إطار التعاون الدائم مع المؤسسات الأهلية الكبرى تتشارك مؤسسة صناع الخير في القافلة بتنفيذ مستشفى ميدانى كامل في مجال الكشف على أمراض العيون بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى، وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات قريباً كذلك تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكرى ممن تم توقيع الكشف عليهم في القافلة بتوفير العلاج الشهرى لهم بالمجان كذلك توفير العلاج الشهرى لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.