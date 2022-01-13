انطلاق القافلة الدعوية والتوعوية الثانية للواعظات بالأزهر في أسوان

التقى محافظ أسوان الواعظات برئاسة الدكتورة إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، وأكد الدور الحيوى للواعظات في مواجهة الظواهر السلبية، والمشكلات الأسرية، في مقدمتها الطلاق والزواج المبكر والعنف ضد المرأة وختان الإناث من خلال تعديل المفاهيم الخاطئة في هذا الاتجاه.

انطلاق القافلة الدعوية للواعظات

وأشاد بجهود الأزهر الدعوية والتوعوية، من خلال تأهيل الواعظات؛ لنشر صحيح الدين والفكر الوسطي، مع إصدار الفتاوى التي تخص المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام، وهو الذي يتطلب التنسيق مع قوى المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة؛ لمواجهة تحديات وقضايا العصر.

جاء ذلك في إطار فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومي، وأطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شارة البدء للقافلة الدعوية والتوعوية الثانية للواعظات برعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

انتشار القافلة الدعوية في مراكز الشباب والجامعات

من جهتها، أكدت إلهام محمد أن هذه القافلة الدعوية النسائية ستنتشر في مراكز الشباب والأندية والجمعيات الأهلية، والمجلس القومي للمرأة والجامعة من خلال تنفيذ برنامج لمدة أسبوع، يقوم على التواصل المباشر مع الجمهور بفئاته المختلفة وعلى رأسها السيدات، علاوة على مناقشة قضايا مجتمعية ودينية مختلفة لتصبح المرأة فاعلة في مجتمعها وأسرتها.

وأوضحت أنّ دور الواعظات يعمل على استعادة القيم المجتمعية والرد على الإستفسارات والفتاوى المتعلقة بالمرأة، مع إجراء حوارات للاستماع إلى أرائهم واحتياجاتهم، فضلاً عن تعريفهم بالخدمات التعليمية والدعوية للأزهر الشريف ومنها المقراءة الإلكترونية لتحفيظ السيدات القرآن الكريم على شبكة الإنترنت.

وأهدى محافظ أسوان درع المحافظة لوفد الأزهر الشريف، تقديراً لدورهم البناء في نشر الأفكار المستنيرة في المجتمع الأسواني.