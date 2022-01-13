مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم تروسيكل مع آخر بطريق اللحوم التابع لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل المصابين لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وآخر بنطاق عزبة اللحوم التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من «ميكاريس موريس غنيم 37 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعصمت رمضان عثمان 18 سنة مصاب بكسر بالساق الأيمن، وعلي محمد علي 22 سنة مقيم قرية الحرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وإبراهيم حسن الشافعي 22 سنة مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة ملاكي مع توك توك

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب شخص آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك بالمنطقة الصناعية بمطوبس كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز رشيد يفيد استقبال جثة شخصين وآخر مصاب بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع توك توك ، وجرى عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة «أحمد سعيد عبيه 28 سنة مقيم قرية برج مغيزل مطوبس، مصاب بكدمات شديدة بالظهر وجرح بالجبهة، فيما لقي أحمد حسين عبيه 40 سنة، وأنور إبراهيم حجاج 43 سنة مصرعهما»، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة