«العليا للفيروسات»: دواء ميرك لعلاج كورونا بالسوق المصرية خلال 3 أسابيع

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن هناك 5 شركات وطنية خاصة على موافقة هيئة الدواء المصرية بشأن تصنيع دواء ميرك الأمريكي لعلاج فيروس كورونا في مصر، لافتا إلى أنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع سيكون متوفرا في السوق المصرية ومتاحا لجميع المواطنين.

دواء فايزر لعلاج فيروس كورونا يتواجد خلال شهر في السوق المصرية

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ«لوطن»، أن الدواء سيُصرف تحت إشراف الطبيب المختص، وفقًا للحالة الطبية للمريض، مشيرا إلى أن دواء فايزر لعلاج فيروس كورونا سيكون خلال شهر في السوق المصرية، بجانب وجود الدواء الذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق ترامب «مونوكلونا أنتي بديز» في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، والذي يستخدم مع الحالات الكبيرة في السن، ويمنح خلال 5 أيام من الإصابة.

حاتم: الفترة الحالية تشهد زيادة في إصابات كورونا بصورة بسيطة

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في إصابات فيروس كورونا «كوفيد-19» بصورة بسيطة، مؤكدا أن هناك استعدادات على أعلى مستوى بالمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة المصرية؛ لمواجهة أي سيناريوهات أو أزمات تتعلق بالمرض.

ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول علي لقاح كورونا

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءت الاحترازية المشددة للوقاية من المرض، مناشدا المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وتجنب الحصول على أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب منعًا لحدوث أي مضاعفات خطيرة تضر بصحة الإنسان.