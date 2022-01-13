السيسي: عقدنا العزم على أن نبذل كل جهد من أجل رخاء البشرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الله هو السلام والعدل، وندعوه أن يهب السلام والعدل لكل البشرية ويكلل جهودنا الحثيثة ليبقى هذا العالم أكثر سلامًا.. عالمًا يليق بنا وبأوطاننا.

السيسي: تحيا مصر.. تحيا البشرية.. يحيا شباب العالم.

وتابع الرئيس السيسي في كلمة خلال حفل ختام منتدى شباب العالم اليوم الخميس: «من هنا من أرض السلام والمحبة، ومن أرض السلام والمحبة أرض سيناء الغالية، أتوجه ومعي شباب العالم، برسالات الحب، إلى كل دول العالم، وأؤكد أنني وشباب مصر عقدنا العزم على أن نبذل كل جهد من أجل رخاء البشرية، ودعونا نردد معًا، شباب مصر والعالم: تحيا مصر، تحيا البشرية، يحيا شباب العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

من جانبهم، ردد شباب العالم الحاضرون الحفل هذه الهتافات خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي.