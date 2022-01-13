السيسي يكلف بإعداد برامج تدريبية للشباب العربي والإفريقي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كلّف رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية؛ لتحقيق امتداد إفريقي لمبادرات تنموية في مصر، وذلك في إطار المسؤولية الإقليمية للدولة المصرية تجاة محيطها الإقليمي.

وكلف السيسي، خلال التوصيات في جلسة ختام منتدى شباب العالم، الأكاديمية الوطنية للتددريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والإفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والصراعات الحالية وفي مقدمتها تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

كما كلف الرئيس إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم وشباب مصر، لتبادل الرؤى والأفكار على أن تعرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة لتمثل هذه النتائج رؤية استشرافية للدولة تجاه كل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام.