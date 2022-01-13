السيسي: مصر الجديدة دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والعدالة والكرامة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر وهبها الله عبقرية المكان وجعل على أرضها نبتة الحضارة، وتشكلت شخصيتها في التنوع والتعدد فأصبحت نقطة التلاقي الجامعة للحضارات، ومنطلق السعي نحو إقرار السلام وإعلاء قيم المحبة والتسامح، وهنا على أرضها الطيبة المباركة اجتمعنا من أجل الإنسانية ومستقبلها.

السيسي: تمد جهودها في البناء والإعمار إلى محيطها الإقليمي

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ، من 10 لـ13 يناير الجاري: «مصر الجديدة التي نقدمها اليوم للعالم دولة مدنية حديثة، تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، وتمد جهودها في البناء والإعمار إلى محيطها الإقليمي، بسعي مخلص من أبنائها الذين يحملون رسالات المحبة والسلام».