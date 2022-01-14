«التجلي» فيلم ترويجي للمعالم الدينية والسياحية في سانت كاترين

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة سانت كاترين يجر بها تنفيذ أكبر مشروع في تاريخ المدينة، وهو «التجلي الأعظم»، الذي يضم مشروعات تنموية وخدمية وترفيهية تخدم المدينة والسياح المتوافدين عليها، طوال العام.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن احتفالية التجلي الأعظم، جرى تأجيلها إلى الشهر المقبل، لمنح الشركة المنظمة مزيد من الوقت، والتنظيم، حتى تخرج الاحتفالية على أعلى مستوى، يليق بمكانة المدينة التاريخية والدينية.

افتتاح المرحلة الأولى إبريل المقبل

وأوضح أن جهاز تعمير سيناء يسابق الزمن، والشركات العاملة طوال اليوم، في ظروف شتوية صعبة للغاية، لإنجاز المشروع المقرر افتتاح مرحلته الأولى إبريل المقبل.

فيلم تسجيلي بعنوان التجلي

قال أحمد فريج وكيل وزارة الثقافة بجنوب سيناء، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قررت إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان «التجلي»، وجرى إطلاق فعاليات المعسكر السينمائي الثاني، في مدينتي دهب، وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بهدف توثيق المعالم السياحية في المحافظة، ضمن برنامج الوزارة لتسويق معالم مصر السياحية، وعرضها للجمهور، ضمن فعاليات مشروع إبدأ حلمك «السينما بين يديك»، الذي تنفذه إدارة الثقافة السينمائية، بإشراف عام وحضور للفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

وقال «فريج»، إن فريق العمل، أجرى جلسات تصويرية في مدينتي دهب وسانت كاترين، للحصول على أفضل المناطق السياحية والتاريخية والدينية، تمهيدا لعرضها من خلال فيلم التجلي.

يذكر أن «التجلي»، فيلم تسجيلي سيناريو الفنان تامر عبد المنعم، إخراج فخر الدين نجيده، مونتاج حسام المحفوظى، مدير التصوير زايد نايف، مدير مالى وإدارى رشا إبراهيم، إشراف هتان عبد العظيم، ياسر أحمد، السيد على.

حفل ختام منتدى شباب العالم

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن بحفل ختام منتدي شباب العالم، الذي أقيم مساء أمس، بمشاركة فرق تابعة لوزارة الثقافة، مشيرا إلى أن حفل الختام أبهر الجميع، وقدم الشكر إلى كل المشاركين في المنتدى والقائمين على تنظيمه.