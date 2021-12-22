تفاصيل مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين: الافتتاح أبريل المقبل

اجتمع أمس وزيرا الإسكان والبيئة لمتابعة موقف مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وعدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور مسؤولي الجهات التابعة للوزارتين، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز تفاصيل وملامح المشروع المشترك وهي كالآتي:

1 - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين «موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام»، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، وأن المعايير البيئية هي الحاكمة في تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين.

«الوطن» تنشر تفاصيل مشروع التجلى الأعظم بسانت كاترين: الافتتاح أبريل المقبل

2 - وأعلن الجزار أنه يتم تنفيذ المشروع طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة سانت كاترين، ووضعها بمكانتها اللائقة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي، تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة.

3 - تم تشكيل لجنة عليا تضم وزارات البيئة والسياحة والآثار، وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير.

4 - المرحلة الأولى من المشروع تتكلف نحو 4 مليارات جنيه، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر أبريل المقبل.

5 - يتولى الجهاز المركزى للتعمير، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذ المخطط المتكامل لمشروع التجلى الأعظم بأرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذي وضعته الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

يهدف المشروع إلى إنشاء مزار روحاني أعلى الجبال المحيطة بالوادي المقدس

6 - يهدف المشروع إلى إنشاء مزار روحاني أعلى الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والإستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى للطبيعة البكر، بما يؤهلها لتكون مقصداً عالمياً للسياحة الروحانية.

7 - جارٍ تنفيذ 14 مشروعاً لتطوير موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، وهى (تطوير النزل البيئى القائم ، وإنشاء النزل البيئى الجديد، وإنشاء ساحة السلام، وإنشاء فندق جبلى، وإنشاء مركز الزوار الجديد، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد، وتطوير المنطقة السياحية، وتطوير مركز البلدة التراثية، وتطوير منطقة إسكان البدو، وتطوير وادى الدير ، وإنشاء المنطقة السياحية الجديدة، وشبكة الطرق والمرافق للوقاية من أخطار السيول.

ياسمين فؤاد: التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين وزارتي البيئة والإسكان

8 - من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين وزارتي البيئة والإسكان، مشددة على أهمية إستكمال أعمال التطوير فى ظل مراعاة الأبعاد البيئية للمنطقة، ومؤكدة ضرورة الاستغلال الأمثل لأعمال التطوير خلال فترة إستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، لإعطاء قيمة مضافة للموقع، وتشجيع المشاركين في المؤتمر على زيارته والترويج له كأحد المواقع الروحانية البيئية المميزة فى العالم، إلى جانب الفوائد الاقتصادية والاجتماعية العائدة على السكان المحليين.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتمعا بمقر وزارة الإسكان، لمتابعة موقف مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وعدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، مساء أمس الأول الاثنين، وذلك بحضور مسؤولي الجهات التابعة للوزارتين.