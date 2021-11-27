بدء العد التنازلي لاحتفالية «سيناء أرض التجلي» ولجان لمتابعة الفنادق

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، اليوم السبت، إن العد التنازلي بدأ من أجل الإعداد لاحتفالية «سيناء أرض التجلي» المقرر أن تقام الشهر المقبل يوم التاسع من نوفمبر، وتستمر حتي العاشر من الشهر نفسه، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية.

وأشار «فودة» إلي أن هناك لقاءات بدأت بالفعل أول أمس، بين الجهات المعنية بحضور القوات المسلحة والشرطة لوضع خطة العمل حتى تخرج الاحتفالية بشكل يليق باسم مصر مثل احتفالية افتتاح طريق الكباش.

لجان للمرور على المنشآت الفندقية بسانت كاترين

ومن جانبه، قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح لـ«الوطن» إنه جرى استقبال لجنة مشكلة بقرار من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتضم مديريات، التموين، الصحة، والقوى العاملة، والطب البيطري للمرور على المنشآت الفندقية الموجودة بالمدينة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الضيوف والوفود المشاركة في الاحتفالية، حيث تقوم بالمرور على المطاعم والغرف وتحديد جوانب القصور في المنشأة تمهيدا لإزالة أي عقبات، مضيفا أن المدينة كل يوم تستقبل وفودا لمتابعة هذا الحدث الذي غاب عن المدينة عامين بسبب جائحة كورونا.

سانت كاترين والتجلي الأعظم

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحاته، أن الرئيس اختار كلمة التجلي لمشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، لأن الله عز وجل تجلى إلي النبي موسي في جنوب سيناء، وجرى اختيار اسم الاحتفالية لتكون بعنوان «سيناء أرض التجلي» نسبة إلى المشروع الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتحويل مدينة سانت كاترين إلى منطقة جذب عالمية، لكل السياح من مختلف الطوائف والأديان، متابعا أن المدينة أعلنت الاستعدادات القصوى لاستقبال هذا الحدث العالمي الذي سوف تتناقله وسائل الإعلام المحلية والعالمية.