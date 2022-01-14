«فودة»: 200 ألف سائح زاروا مدينة سانت كاترين في عام 2021

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دعوة للمشاركين في منتدي شباب العالم بنسخته الرابعة، لزيادة مدينة سانت كاترين، للاستمتاع بالأجواء الشتوية الرائعة، خاصة أن درجات الحرارة تنخفض لأقل من الصفر معظم أوقات الشتاء.

فودة: السياح يحرصون على زيارة جب موسى ودير سانت كاترين

وقال «فودة»، في تصريح لـ«الوطن»، إنه في العام الماضي 2021، استقبلت مدينة سانت كاترين ما يقرب من 200 ألف سائح، إذ يقضون الليل فوق قمة جبل موسي، وفي الصباح يتجهون لزيارة دير سانت كاترين والتعرف علي أهم معالمه السياحية.

وأضاف أن سانت كاترين ستتحول هذا العام إلي مدينة أخري متطورة، عقب الانتهاء من مشروع التجلي الأعظم الذي يجري إنشاءه في الوقت الحالي.

2000 سائح صعدوا جبل موسي

من ناحيته، أوضح اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة استقبلت، أمس، قرابة 2000 سائح، لمشاهدة لحظات شروق الشمس من قمة جبل موسي، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا وجود تنسيق بين مجلس المدينة والأجهزة المختلفة لتذليل أي عقبات أمام السياح.

وتابع «العناني»، في حديثه لـ«الوطن»، أن المدينة شهدت انتعاشه سياحية العام الماضي، بعد عودة السياح إليها، موضحا أن أهالي سانت كاترين يعتمدون في المقام الأول علي السياحة كونها مصدر رزقهم الأول، لذا ارتفع سعر الدليل البدوي مع بداية 2022 لمواجهة أعباء الحياة.

تفاصيل مشروع التجلي الأعظم

وفيما يخص تفاصيل التجلي الأعظم، شرح رئيس مدينة سانت كاترين أن أعمال المشروع تجري طبقا للمخطط الزمني، إذ بلغت نسبة التنفيذ في المرحلة الأولي نحو 50%، وتم الانتهاء من معظم أعمال الخراسانات، موضحا أنه من المقرر افتتاح تلك المرحلة في أبريل المقبل.

وأشار إلى أن التجلي الأعظم يعد أفضل مشروع في تاريخ المدينة وينقلها إلي العالمية، إذ يوجد تحت مظلته 14 مشروعا آخرا، منها «فندق بيئي، مساكن الزيتونة، تطوير مدخل الدير، مركز الزوار، تطوير مجري السيل، تطويل مدخل دير سانت كاترين».