قمة جبل موسي تجذب 3 آلاف زائر في ليلة رأس السنة.. رقم قياسي جديد

شهدت مدينة سانت كاترين إقبالا سياحيا كبيرا، وتحقيق رقم قياسي جديد في عدد زوار قمة جبل موسي التي تشتهر بها المدينة، وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح لـ«الوطن»، إن عددا كبيرا من المصريين والأجانب زاروا مدينة سانت كاترين ليلة رأس السنة للاستمتاع باحتفالات العام الجديد فوق قمة جبل موسي التي تصل إلى 2285 مترا، وسط أجواء شتوية باردة وممتعة.

وأضاف رئيس سانت كاترين أن المدينة تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، ووصلت إلى أقل من -1 تحت الصفر، موضحا أن المدينة تعرضت لتساقط أمطار خفيفة فجر اليوم لكنها لم تؤثر علي العمل في المدينة.

3000 سائح قضوا ليلة رأس السنة فوق جبل موسى

وتابع رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحاته أن نحو 3 آلاف شخص زاروا المدينة ليلة رأس السنة وصعدوا إلى قمة جبل موسي للاستمتاع باحتفالات العام الجديد فوق قمة الجبل، موضحا أن الزوار غالبيتهم من المصريين ونظموا حفلات سمر طوال الليل، واستمتعوا بمشاهدة شروق الشمس، ثم زيارة الدير وكنيسة التجلي، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وأضاف رئيس المدينة أن المدينة لم تتعرض لتساقط الثلوج، لكن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى احتمال تساقطها خلال أيام.

ويعد تحقيق 3 آلاف زيارة لقمة جبل موسى في سانت كاترين في ليلة واحدة رقما قياسيا جديدا. وكان اللواء طلعت العناني قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، في نوفمبر الماضي إن قمة جبل موسي حققت رقما قياسيا باستقبال 2000 زائر أجنبي ومصري في ليلة واحدة، وهو رقم لم يتحقق منذ عام 2015

استمرار العمل في مشروع التجلي الأعظم

وقال اللواء طلعت العناني، إن العمل مستمر في مشروع التجلي الأعظم، ولم تتوقف عجلة العمل في هذا المشروع المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه في أبريل المقبل، بتكلفة 4 مليارات جنيه، موضحا أن المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء يقوم أسبوعيا بزيارة إلي المشروع لمتابعة العنب بالمشروع.

وقال إن جميع العاملين في مشروع التجلي الأعظم يعملون في ظروف مناخية صعبة، إذ تنخفض الحرارة طوال موسم الشتاء إلى أقل من الصفر.