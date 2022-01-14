أسعار الذهب تتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر الماضي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لتتجه إلى تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر الماضي، حيث ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية التي يمكنها توضيح ملامح حول سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية المتدنية، في حين دعم ضعف عوائد الدولار والخزانة المعدن.

ارتفاع أسعار الذهب 0.3%

وارتفعت أسعار الذهب الفورية عند 1827.78 دولارًا للأوقية، بنسبة 0.29%، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 1826.8 دولار.

الذهب يحقق مكاسب أسبوعية 1.4%

وبلغت مكاسب المعدن الأصفر 1.4% حتى الآن هذا الأسبوع، ليتجه إلى تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر الماضي، وفقاً لـ««CNBC».

تراجع الدولار يدعم المعدن

تراجع الدولار مقابل سلة من العملات إلى أدنى مستوى في شهرين يوم الخميس، بعد الإعلان عن بيانات أظهرت ارتفاعًا متوقعًا في أسعار المستهلكين الأمريكيين في ديسمبر، وهو ما يدعم الذهب.

انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في عامين التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع.

الفيدرالي يستعد لبدء رفع أسعار الفائدة في مارس

قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي «لايل برينارد»، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستعد لبدء رفع أسعار الفائدة في مارس، وفقاً لـ«CNBC».

ترقب الإعلان عن بيانات اقتصادية

ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، مثل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ومعنويات ميشيغان المتوقعة في وقت لاحق اليوم.

تباطؤ أسعار المنتجين الأمريكية

وسجل أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تباطؤ في ديسمبر الماضي، بينما ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع في الأسبوع الأول من يناير.

ويعتبر الذهب تحوطًا تضخميًا، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.