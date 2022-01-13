«المركزي»: تراجع أسعار الذهب وصعود النفط للأسبوع الثالث على التوالي

في تقرير أسبوعي للبنك المركزي المصري، أظهرت البيانات تراجع أسعار الذهب خلال الفترة، مقابل صعود النفط، وذلك على مستوى الأسواق العالمية.

المعدن الأصفر يسجل تراجعاً 1.78%

وبحسب تقرير البنك المركزي، الصادر مساء اليوم الخميس، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.78% خلال الأسبوع، إذ انخفض إلى 1796.55 دولار للأوقية، فيما انخفض إلى ما دون مستواه الرئيسي، والبالغ 1800 دولار، للمرة الأولى خلال ثلاثة أسابيع فقط، وسط عوائد أعلى وتوقعات برفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة؛ خاصةً «الاحتياطي الفيدرالي».

أسعار النفط تشتعل على مدار تداولات الأسبوع

فيما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 5.10% خلال تداولات الأسبوع المنتهي، لتصل إلى 81.75 دولار للبرميل، لتواصل بذلك ارتفاعتها للأسبوع الثالث على التوالي.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي من المخاوف بشأن الإمدادات القادمة من كازاخستان وليبيا.

ففي كازخستان، انخفض إنتاج النفط نتيجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بينما شهدت ليبيا انخفاضًا في الصادرات النفطية بمقدار 729 ألف برميل يوميًا، الأمر الذي يرجع جزئيًا إلى عمليات صيانة خطوط الأنابيب.

وتجدُر الإشارة إلى أنه خلال هذا الأسبوع، قررت (أوبك +) الحفاظ على سياستهم الحالية لزيادة الإنتاج تدريجًا بنفس المعدل البالغ 400 ألف برميل يوميًا.

تراجع سوق الأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث يرى السوق أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر يتجه نحو تشديد السياسة النقدية.

وقلصت المؤشرات الرئيسية مكاسبها التي حققتها في مطلع هذا الأسبوع بعدما كشف الاحتياطي الفيدرالي عن نيته لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما تم تحديده أول مرة في نوفمبر الماضي، وبعدما أعطى مؤشرًا على أنه قد يبدأ في تقليص الميزانية العمومية بعد فترة وجيزة من رفعه لأسعار الفائدة، كما أثرت التوقعات بالبدء في دورة تشديد حازمة للسياسة النقدية، وحدوث ارتفاع لعوائد سندات الخزانة على الأسهم.