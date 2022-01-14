تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على عربة طعام متنقلة للشباب

توفر وزارتا التنمية المحلية والشباب والرياضة، عربات طعام متنقلة، تحت رعاية مجلس الوزراء لتوفير مزيد من فرص العمل، وتشجيع الشباب على العمل وتحسين دخولهم، وعلى الراغبين من فئات المجتمع من أعمار 21 وحتى 55 سنة، وأيضا ذوي الهمم من الراغبين في الاستفادة من المبادرة، تسجيل بياناتهم من خلال مبادرة «إيجي تراك».

ويتم تنفيذ المبادرة في الأماكن التي تخصصها كل محافظة، بالإضافة إلى مراكز الشباب والهيئات والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، كما يتم تخصيص منصة لاستقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات للعمل عليها، وتسهيل منح التراخيص من أجل دعمهم وتوفير مزيد من فرص العمل في مختلف المحافظات، بالقرى والمدن على حد سواء، لتحسين الدخول وتوفير حياة كريمة للمواطن، وكل من يرغب في الحصول على تلك الفرصة، الدخول على موقع إيجي تراك لتسجيل بياناته.

المستندات الاساسية المطلوبة:

- ملء استمارة التعارف.

- في حالة ان المتقدم فرد عادي:

1) صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقة رقم قومي آخر لشخص يمكن الرجوع إليه.

2) صحيفة الحالة الجنائية.

3) إيصال حديث للخدمات (كهرباء أو مياه أو غاز) لمقر السكن.

4) صورة المؤهل الدراسي.

5) شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

6) شهادات الخبرة إن وجد.

- في حالة كون المتقدم شركة:

1) مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

2) البطاقة الضريبية.

3) ترخيص مزاولة النشاط.

4) مستند ملكية أو عقد إيجار مقر الشركة.

5) وبالنسبة لمالك الشركة، يتم تقديم نفس المستندات المطلوبة من الشخص الطبيعي.

وتشمل بيانات التسجيل، الاسم الرباعى والواتس آب، والمحافظة، والنوع، والحالة الاجتماعية، والرقم القومي، والمؤهل، والموقف من التجنيد، والإيميل، والخبرات السابقة، ونوع النشاط إذا كان مأكولات أو مشروبات أو مأكولات ومشروبات وخلافه، والمنطقة التى ترغب في إقامة النشاط بها، وهل ترغب في الحصول على قرض لتمويل المشروع، أم لا، علما بأن القرض يغطي 70% من تكلفة المشروع، وهل ستقوم بإدارة المشروع بنفسك أم بمشاركة آخرين.