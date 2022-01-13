الرئيس السيسي: توفير فرصة عمل مناسبة للشاب قد تتكلف مليون جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن تدريب الشباب وإعداده للعمل أمر إيجابي، مشيرا إلى أن الشباب بدأوا يشعرون أن هناك فرصا للعمل في مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة حواره من مراسلي الصحف الأجنبية في مصر على هامش منتدى شباب العالم: «بس الفرص دي مش في مصر بس، في أي حتة في الدنيا فيه فرص، مش بتتحقق إلا بجهد وعمل وإعداد جيد، مش بقول إعداد جيد من الشاب نفسه، لا إعداد جيد من كل المجتمع».

أحرص على أن يجد الشباب فرص عمل مناسبة

وتابع: «أحرص على أن يدخل الشباب سوق العمل ويحرصوا على فرصة مناسبة، وإيجاد مقابل جيد، مش أرقام دخل متواضعة.. في مصر فيه برامج عملناها عشان ده، بس عاوز أقولك إذا كنتي بتتكلمي عن 800 ألف أو مليون فرصة لسوق العمل سنويا، ده رقم كبير جدا، عشان نولد فرصة عمل واحدة مناسبة لشاب أو شابة، متوسط التكلفة المالية من 100 ألف لمليون، عشان توفري فرص عمل مناسبة، فيه فرص عمل تكلف أكتر من كده لو في مجال التكنولوجيات المتقدمة تتكلف أكتر من كده».

وأكد: «لو بنتكلم عن توفير 100 ألف فرصة عمل يبقى إحنا بنتكلم عن 100 مليار جنيه، ولو بنتكلم عن توفير 800 ألف فرصة عمل بنتكلم في 800 مليار جنيه، إحنا بنتحرك في كل حاجة».