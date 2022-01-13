الرئيس السيسي: 100 ألف صوبة زراعية توفر 300 ألف فرصة عمل للشباب

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء ما يقرب من 100 ألف صوبة زراعية: «الصوبة الواحدة على الأقل بتشغّل من فردين لـ3، بس يكونوا متدربين ومصابرين ومتقنين وهيعملوا قرش كويس، لما بنتكلم عن 100 ألف صوبة يبقى كده بتوفر فرصة عمل من 200 ألف لـ300 ألف فرصة عمل لشباب وشابات، وفي ناس بتشتغل معانا في هذه الأمور».

وأضاف السيسي، خلال حواره مع مراسلي الصحف الأجنبية على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 10 لـ13 يناير الجاري: «كل ما يشمل تصنيع زراعي يُعد قيمة مضافة للإنسان، لو جيت أصدّر محصول البرتقال هيبقى مختلف عن إني أصدر عصائر برتقال ومجفف البرتقال وحاجات أخرى كتير، هيفتح مجالات أخرى في الزراعة، والكلام ده ينطبق على محاصيل اخرى كثيرة، هنفضل نعمل كده».

الرئيس: هناك فرص عمل في مجال الاتصالات

وأوضح أن هناك فرص عمل في مجال الاتصالات ليست في مصر فقط، «بيشتغل جوه مصر ويتصل بالعالم أجمع من خلال الإنترنت ويحقق لهم المطالب المهارية المطلوبة، ويأخذ منها مقابل مُجدي جدًا».

وتابع: «بس مين اللي بيعمل كده، اللي هو أولا يكون تعليمه جيد جدا وكمان مهاراته وتأهيله لنفسه وإعداده لنفسه اتطور بشكل كبير، فيه دول فيها ملايين الناس شغالة في هذه الأمور، في دولة بها 3 ملايين شغالين في التجارة الإلكترونية يحققون مكاسب 130 مليار دولار، في العام».