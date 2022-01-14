دليلك للحصول على وظيفة براتب مجزي.. إزاي تقبض 10 آلاف جنيه شهريا؟

بمجرد انتهاء الشباب من الدراسة في الجامعات، يبدأون في البحث عن وظائف شاغرة بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة، تمنحهم رواتب شهرية مجزية، ما دفع وزارة القوى العاملة إلى توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن وظائف شاغرة عقب التخرج.

وأعلنت مديرية القوى العاملة ببني سويف عن بدء قبول طلبات الراغبين في للتقدم لـ الوظائف الشاغرة، بمرتبات تصل مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، دليلك للحصول على وظائف شاغرة بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيها.

كيفية الالتحاق بوظيفة راتبها 10 آلاف جنيه

أتاحت مديرية القوى العاملة إمكانية الحصول على فرص عمل في عدة وظائف «مهندسين تعدين، مهندسين صيانة وتركيبات، مهندس إنتاج بكالوريوس زراعة، مراقب جودة، عامل إنتاج، أمن إداري، مشغل تعبئة وإنتاج، عامل عادي، ميكانيكي معدات، سائق لودر، مشغل ماكينات، مشغل جليدر، مشغل بلدوزر، عمال خدمات، مسئولين تسويق شبكي وميداني، سكرتارية، حسابات».

شروط الوظائف المتاحة والحقوق والمزايا

- ألّا يزيد سن المتقدم للوظائف المعلن عنها من جانب مديرية القوى العاملة ببني سويف عن 45 عامًا، وألّا يقل عن 18 عامًا.

- يحصل مهندس التعدين على راتب شهري 10 آلاف جنيه.

- يحصل مشغل الجليدر على راتب شهري 6 آلاف جنيه.

- يحصل مشغل البلدوزر على راتب شهري 5 آلاف جنيه.

وأوضحت مديرية القوى العاملة ببني سويف طريقة التقدم للوظائف المطلوبة، عن طريق توجه الراغبين في الحصول على الوظائف الشاغرة لمقر مكتب تشغيل شرق النيل بجوار كلية الدراسات الإسلامية بمدينة بني سويف، حتى يتم استيفاء الأعداد المطلوبة والتي يصل عددها إلى 289 عاملًا وموظفًا.