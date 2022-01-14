بنك المشرق يعلن وظائف شاغرة لخريجي كليات التجارة.. الشروط والمستندات

أعلن بنك المشرق، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن»، حاجته لعدد من لوظائف الشاغرة لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، وذوي الخبرة في مجال العمل المصرفي، للعمل في فروع البنك العاملة في مصر.

وأوضح البنك في إعلانه، تفاصيل الوظائف الشاغرة، ونرصد من خلال السطور التالية، الشروط المطلوبة، ومسئوليات الوظائف، وفق إعلان البنك، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف خريج ذكي، ومعرفة سليمة بالعمليات المصرفية.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 4 إلى 6 سنوات في الخدمات المصرفية العامة، منها 5 سنوات على الأقل في مجال توثيق الشركة.

- أن يكون لديه فهم جيد للقضايا التكنولوجية، ومعرفة عادلة بالبيئة المحوسبة.

- التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين.

مسئوليات الوظائف

- تحديد التسهيلات المطلوبة وتوثيق الضمانات بناءً على الموافقات الائتمانية.

- إعداد وثائق التسهيلات والضمانات وفقًا لمعايير البنك والمعايير التنظيمية.

- التأكد من الحصول على جميع الوثائق المطلوبة (المرفق والضمانات والمصدر) مقابل كل منشأة معتمدة.

- التأكد من أن جميع المستندات بالترتيب وفقًا لسياسات وإجراءات البنك.

- التأكد من قبول جميع المستندات للسماح بالتسهيلات المقدمة للحفظ الآمن والتعبئة الرقمية.

-إجراء مهام المراقبة اللاحقة المتعلقة بصيانة مستندات الاقتراض.

- الالتزام بمبادرات البنك المتعلقة بإعادة هندسة العمليات وأتمام العملية.

- التأكد من أن توفير وتحديث استخدام البيانات لمتطلبات المعلومات الإدارية

- تحليل الموافقة الائتمانية على منظور مراقبة التوثيق وتحديد الغرض من الموافقة، والتسهيلات المطلوبة ووثائق الضمان، والتحقق من الموافقة على الموافقات الائتمانية بما يتماشى مع سياسات وإرشادات البنك.

- إعداد وثائق التسهيلات والضمانات المعتمدة المناسبة، والمعتمدة من الإدارة القانونية للبنك والتي تتضمن جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في الموافقة على الائتمان.

- التنسيق مع وحدات العمل المختلفة وإدارة المخاطر والفريق القانوني من أجل الانتهاء من اتفاقية الائتمان واتفاقية الضمان عند الاقتضاء.

- التأكد من استلام المستندات المذكورة في قائمة التسجيل.

- مراجعة جميع المستندات ذات الصلة ماديًا بالمرافق المعتمدة وتأكد من أن جميعها بالترتيب وفقًا لإرشادات البنك.

- تحديث قائمة التحقق من الوثائق لضمان الحصول على جميع المستندات اللازمة لكل منشأة معتمدة.

- التأكد من تحديد جميع التناقضات وتصعيدها إلى المستوى المناسب من السلطات لحلها.

- الاتصال بالفريق القانوني الداخلي للتحقق من صحة الموقعين على الكيانات المقترضة والضامنين كلما لزم الأمر.

- التأكد من أن جميع المستندات يتم إيداعها فعليًا وحفظها رقميًا.

- التأكد من أن تواريخ انتهاء الصلاحية والتأجيلات وأي استثناءات أخرى يتم تحديثها بدقة في الأنظمة الداخلية ذات الصلة (MIS) لأغراض المراقبة وتصعيدها إلى مستوى أعلى من السلطة، إذا لزم الأمر لحلها.

- تقديم تصريحًا بالوثائق لوحدة مراقبة الائتمان لتحميل الحدود في النظام الأساسي عند التأكد من أنه تم الحصول على جميع المستندات وأنها سليمة.

- المراجعة الدورية لوثائق الاقتراض المحتجزة فعليًا لتحديد أي تعارض أو أغراض التدبير المنزلي.

- المساعدة في تنفيذ جميع مبادرات إعادة هندسة العمليات وأتمام العمليات

- ضمان تحديث جميع قواعد البيانات ذات الصلة وأدوات المراقبة تحتفظ في الوحدة في الوقت المناسب.

- الحفاظ على علاقة عمل مرضية مع فرق الأعمال والتكنولوجيا والعمليات CIBG / IBG / RBG.

- التأكد من الالتزام بأوقات الاستجابة المتفق عليها في جميع الأوقات.

- ترجمة شروط المنشأة المخصصة بدقة إلى اللغة العربية (ينطبق على الموظفين الناطقين باللغة العربية).

- ضمان الحفاظ على وظائف إدارة البيانات الدقيقة المتعلقة بوحدة التوثيق وإدارة الائتمان.

- ضمان المهام والمشاريع الخاصة المتعلقة بوحدة التوثيق وشعبة إدارة الائتمان ليتم إكمالها في جداول زمنية مقبولة.