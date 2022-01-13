دور العرض السينمائية في الهند تتجه للغلق من جديد بسبب «كورونا»

خاطبت وزارة الإعلام وإذاعة الحكومة الهندية، الجهات الإنتاجية للأفلام الهندية التي تعرض بموسم 2022، باختيار عرض الأعمال بالفترة الحالية بالمنصات الإلكترونية، بديلا لدور العرض السينمائية خشية من انتشار الفيروس مرة أخرى بالهند، وتكرار الأزمة السابقة، وإيقاف بعض الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل «قدري الأجمل»، نقلا عن «بينك فيلا»، و«هندوستان تايمز».

المنصات الإلكترونية بديلا لدور العرض خشية من «كورونا»

وبدأ بعض المنتجين في أواخر 2021، اختيار المنصات لعرض أفلامهم بسبب إغلاق بعض دور العرض السينمائية في الهند، وكان من أبرز الأفلام التي عرضت على منصة «ZEE 5»، فيلم أبهيشيك باتشان، الذي يحمل اسم «بوب بيسواس».

وأصبح الأمر الآن رسميا من الدولة، خشية من انتشار فيروس كورونا، بسب التجمعات بالأماكن العامة و المولات و السينمات، إذ عبر بعض المنتجين من خلال لقاء صحفي في موقع «بينك فيلا»، أنهم يتعرضون لخسائر كبرى، مما يدفع البعض منهم تأجيل عرض الفيلم، و لكن بسبب إطالة جائحة كورونا، والتي أصبحت جزأ لا يتجزأ من الحياة بشكل عام، تقبلوا أمر عرض أعمالهم بالمنصات الإلكترونية.

ومن جانبه، وأنه ربما بسبب عرض الأعمال على المنصات الإلكترونية، سوف يقوم المنتجون بتقليل ميزانية الأعمال لأنها لم تأت بثمارها من خلال المنصات، كما حال الإيرادات بدور العرض السينمائية.

أبرز الأعمال الدرامية التي جرى إيقافها

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي جرى إيقافها، مسلسل «قدري الأجمل»، الذي يحقق شهرة كبيرة بالوطن العربي، وتعرض الحلقة الأخيرة منه اليوم على قناة «MBCBOLLYWOOD»، بسبب إيقاف تصويره بالهند بالفترة السابقة.

ولم يكن هذا القرار هو الأول من قبل الحكومة الهندية تجاه الأعمال الفنية وإيقاف الأعمال الدرامية، و إصدار قرارات رسمية بإغلاق السينمات بسبب فيروس كورونا، بل تم إصدار قرار العام الماضي، بإغلاق جميع دور العرض كما حدث بكل دول العالم.

بينما كانت الهند أكثر شدة بالتعامل مع إيقاف الأعمال الفنية، حتى بعد السماح بعودة تصوير الأعمال الفنية، أصدرت الحكومة الهندية عدة شروط، أبرزها:

- منع الأطفال من مشاركة بأي مشاهد أو عمل فني سواء سينما أو دراما، و قد تسبب هذا الأمر بإيقاف عرض مسلسل «ميري جوري»، و التي تعني عروستي، والتي كانت تدور جميع أحداثه حول قصة غامضة لـ طفلة و التي تقوم ببطولته أليشا بانوار، بطلة الجزء الأول من المسلسل الشهير «حب خادع».

- الشرط الآخر، كان منع مشاركة أي فنان فوق سن الـ60 بأي عمل فني، ولكن تجاوزت الشروط الفنان العالمي أميتاب باتشان، إذ عاد إلى الأعمال الفنية و تقديم برنامجه الخاص، فور العودة مرة أخرى، مما تعرض لإصابته بكوفيد 19، و عانى منه لفترة طويلة بسبب المضاعفات التي عاني منها.

بينما هناك العديد من تجاوز عمر الـ60 عامًا، بالفعل منعوا من المشاركة بالأعمال الفنية، وخاصة نجوم الدراما الهندية، و كان هذا السبب الرئيسي لاختفاء العديد من المشاركين بأدوار الجد و الجدة بالأعمال الفنية حين ذاك.