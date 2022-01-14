استقرار الجنيه أمام الدولار على مدار أسبوع.. أعلى سعر للشراء 15.68جنيه

شهد سعر الدولار، استقرارًا، خلال اليام السبعة الماضية أمام الجنيه المصري، ليسجل أعلى سعر له عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنكيّ «مصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي الكويتي».

وجاءت 3 بنوك «الإمارات دبي الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد»، في المرتبة الثانية كأعلى سعر للشراء، اليوم الجمعة، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، استقرار خلال الأسبوع الجاري بنحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء، في بنوك «العربي الأفريقى، وبلوم والتنمية الصناعية، وعودة ،والمشرق، وأبو ظبي التجاري، وHSBC، وقطر الوطني والبركة وأبو ظبي الأول، والمصري الخليجي، والكويت الوطني وفيصل الإسلامي وكريدي أجريكول»، فيما سجّل الدولار أدنى سعر صرف أمام الجنيه في بنكين عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وهما «الأهلي المصري ومصر».

سعر الجنيه مقابل سلة من العملات

وسجل الجنيه المصري استقرارا سعريا أمام سلة من العملات الأجنبية ومنها الدولار ليباع بسعر 15.71جنيه، واليورو يباع بسعر 18.02جنيها، وسجل الجنيه المصري أمام الإسترليني سعر 21.55جنيها ،فيما سجل امام الين اليابان بسعر 13.77 جنيها وبيع الفرنك السويسري بسعر 17.24جنيها.

أعلى سعر لشراء العملات اليوم

وفي سياق آخر، سجّل اليورو أعلى سعر للشراء في مصر عند 17.93 جنيه في بنك «مصرف أبوظبي الإسلامي»، فيما سجّل الجنيه الإسترليني، أعلى سعر للشراء في بنك «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بنحو 21.48 جنيه.

وسجّل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنكي «الأهلي المصري ومصر»، وذلك عند 4.18 جنيه، وسجّل الدرهم الإماراتي أعلى سعر للشراء عند 4.26 جنيه في بنوك «الأهلي الكويتيبلوم، مصرف أبوظبي، الأهلي المصري، مصر ،كريدي أجريكول، hsbc ،المشرق، المصري لتنمية الصادرات، عودة، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني،فيصل الإسلامي، المصرف العربي، الإسكندرية».