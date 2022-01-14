البورصة تخسر 8.5 مليار جنيه في ثان أسبوع من يناير بنسبة تراجع 1.09%

سيطر التراجع على البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي في 13 يناير 2022، بخسائر أسبوعية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه، إذ اختتمت المؤشرات تعاملات الأسبوع على انخفاض جماعي.

وبلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 768.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي في 13 يناير 2022، مقارنة مع 776.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق له، بخسائر 8.5 مليار جنيه وتراجع نسبته 1.09%.

22.5 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع

وبلغ إجمالي قيمة التداولات في البورصة المصرية نحو 22.5 مليار جنيه خلال الأسبوع، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.7 مليار جنيه في الأسبوع السابق له، فيما بلغت أحجام التداول نحو 1.498 مليون سهم، مقارنة مع 1.654 مليون سهم في الأسبوع الماضي، منفذة من خلال 177 ألف صفقة، مقابل 168 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

فئات المستثمرين

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.3 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.3% والعرب على 9.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 152.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 75.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

المؤشرات تتراجع بشكل جماعي

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يناير 2022، على تراجع جماعي، ليغلق المؤشر الرئيسي «ايجى اكس 30»، عند 12012.31 نقطة، بارتفاع نسبته 0.26%، بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «ايجي اكس 70»، عند مستوى 2234.21 نقطة متراجع 3.56%، وهبط مؤشر مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان عند مستوى 3277.42 نقطة، متراجع بنحو 3.2%، وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 3.6% عند مستوى 2089.96 نقطة.