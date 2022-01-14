مؤشرات البورصة تتراجع بآخر جلسات الأسبوع و«السوقي» يخسر 4.2 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الجلسة الأخيرة من الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع جماعي، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع نسبته 0.4%، وذلك عند مستوى 12012.31 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 1.18%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2234.21 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3277.42 نقطة مرتفعا بنسبة 1.14%.

«إيجي إكس 50» يغلق على تراجع 0.79%

وهبط مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.79%، ليغلق الجلسة عند 2089.96 نقطة، وبلغت قيم التداولات 807 ملايين جنيه، من خلال التداول على 211.7 مليون سهم، وتنفيذ 31.397 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 191 سهمًا، إذ ارتفع 31 سهما، فيما انخفض 103 آخرين، واستقر 57 سهمًا دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يختبر مستوى المقاومة 12200 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مبيعات المؤسسات المالية الأجنبية والعربية قادت مؤشرات البورصة إلى التراجع بنهاية تعاملات اليوم الخميس، نتيجة الأداء المتذبذب والمتباين لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالأسهم القيادية، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء الأمر الذي انعكس سلبا على أداء أغلب الأسهم القيادية.

وأضاف «عيد»، أن الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي 12000 نقطة، قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 12200 نقطة، متوقعاً في حالة استمرار عمليات جني الأرباح الرأسمالية بالاسهم القيادية وكسر مستوى الدعم الرئيسي، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الثاني عند 11850 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يستهدف مستوى الدعم 2200 نقطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» فقد شهد أداء سلبي، نتيجة الأداء السلبي لجميع الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر، مستهدفا بهذا الأداء مستوى الدعم الرئيسي 2200 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي والعودة مرة أخرى إلى الصعود، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2260 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم في البورصة المصرية، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 6.7 مليون جنيه للعرب، و1.4 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 8.2 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 768.354 مليار جنيه، بخسائر 4.2 مليار جنيه.