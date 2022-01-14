وفاة طفلة إثر جرح غائر في الرأس أثناء ولادة الأم بالشرقية.. والنيابة تستدعي الطبيبة

لفظ طفل رضيع، اليوم، أنفاسه الأخيرة، داخل أحد المستشفيات بمدينة العاشر من رمضان، بعد مرور 8 أيام على احتجازه داخل المستشفى لتلقي العلاج، إثر إصابته بـ17 غرزة في الرأس على يد طبيبة أثناء إجرائها عملية الولادة القيصرية لوالدته، حسب «أقوال الأسرة».

وتلقى مدير أمن الشرقية، بلاغا بإصابة طفل بجرح قطعي في الرأس أثناء الولادة، وتحرير محضر بقسم شرطة أول العاشر من رمضان من «إبراهيم. ح»، والد الطفل، باتهام طبيبة بأحد المراكز الطبية بمدينة العاشر من رمضان، بالتسبب في إصابة ابنه الرضيع، بجرح في الرأس أثناء إجراء الطبيبة عملية ولادة قيصرية لزوجته داخل المركز.

اتهام طبيبة بالتسبب في إصابة الطفل

وأشار الأب في البلاغ، إلى أنهم فوجئوا بإصابة الطفل بجرح قطعي في الرأس بعد ولادته، وقام الأطباء بعمل تخييط للجرح بلغ نحو 17 غرزة، وبسؤال الطبيبة التي أجرت العملية قالت إن الطفل أصيب بالجرح بسبب التصاقه بجدار الرحم، وفي أثناء فتح بطن الأم لاستخراج الطفل أصيب الطفل بالجرح.

ولفت "الأب" إلى أنه تم نقل ابنه الرضيع «أيمن»، إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر وتم إيداعه على جهاز تنفس صناعي داخل الحضّانة لتلقي العلاج اللازم، وفي وقت لاحق تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا بوفاة الطفل، متأثرا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة العاشر من رمضان لمباشرة التحقيقات، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، وأصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار الطبيبة المشكو في حقها، للتحقيق في الواقعة، كما قررت استدعاء الأطباء والتمريض المشاركين في إجراء العملية للاستماع لأقوالهم.