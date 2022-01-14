اعرف حقك.. متى يحق لمحصل الكهرباء تحرير محضر لك؟

في كثير من الأحيان، وبحلول موعد الكشف عن عداد الكهرباء التقليدي حتى يتم تسجيل قيمة الفاتورة الشهرية المستحقة على المواطن، قد يجد المحصل بعض المخالفات التي تعرض صاحب العداد للمسائلة القانونية، إذ يحرر كشاف النور محضر لصاحب العداد، لتسجيل غرامة مالية عليه، يتم تحديدها حسب المخالفة التي يتم تسجيلها.

ويتساءل العديد من المواطنين عن مدى صحة المحضر الذي يتم تحريره ضد الشخص المخالف، ومتى يتم تحرير محضر للمواطن، ونرصد من خلال السطور التالية، الحالات التي يكون بها محضر الكهرباء الذي تم تحريره ضد المواطن يكون صحيحا، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

متى يحق للمواطن تحرير محضر؟

- في حالة إذا كان هناك أمر ضبط وتحرير محضر الكهرباء من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أو من الإدارة التي يتبعها مأمور الضبطية القضائية، ولا يتم الاعتراف بأي من الموضوعات المخالفة للحالات السالف ذكرها.

- عندما يحرر محصل الكهرباء محضرا ضد المواطن، يجب أن يتم ذكر الشخص الذي حرر المحضر بالكامل، وفي حالة إذا كان الشخص الذي حرر المحضر من مأموري الضبطية القضائية، يجب عليه أن يرفق صورة من بطاقة الضبطية التي تثبت ذلك بالإضافة إلى صورة من قرار وزير العدل للمحضر.

- عند تحرير المحضر، يجب أن يكون صاحب العداد متواجد حينها، وحال عدم وجوده، من الممكن أن ينوب عنه أحد أقاربه، ولكن يشترط أن يتم ذكر صلة القرابة بينه وبين صاحب العداد في المحضر.

- عند ضبط المخالفة، يجب أن يتم تصويرها بكاميرا تستطيع تسجيل اليوم والوقت.

- عند تحرير المحضر، يجب أن يتم إرفاق تقرير به يصف واقعة المخالفة بالتفصيل، كم يمكن ترك أمر حساب كمية الاستهلاك المسروق للجنة تلقي التقارير.