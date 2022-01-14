كورونا يهاجم الوسط الفني في 2022.. القائمة الكاملة للمصابين

مازال فيروس كورونا المستجد يسدد هجامته بضراوة شديدة، بالرغم من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات المضادة للفيروس، ومنذ بداية عام 2022، هاجم الفيروس التاجي ومتحوراته الوسط الفني والإعلامي بصورة كبيرة، حيث أعلن عدد كبير من النجوم إصابتهم على مدار الأيام الماضية، عبر حسباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان رشوان توفيق آخر الفنانين الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس التاجي، لينضم بذلك إلى قائمة طويلة من الفنانين تضم أسماء عديدة، وتختلف فيها الإصابات ما بين متوسطة وخطيرة، وفيما يلي أبرز الفنانين والإعلامين الذين أعلنوا إصابتهم.

إصابة رشوان توفيق بعد مخالطة مديحة حمدي

كشفت هبة ابنة الفنان رشوان توفيق، مساء أمس، إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، وذلك بعد إصابته للمرة الأولى منذ 5 أشهر مضت.

ونفت ابنة الفنان الكبيرما تردد حول نقله إلى المستشفى، في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، مؤكدة أن إصابة والدها كانت بعد مخالطة الفنانة مديحة حمدي التي أعلنت إصابتها منذ أيام.

إدوارد: أسوأ يوم عدى عليا في حياتي

أعلن الفنان إدوارد إصابته بفيروس كورونا، الأربعاء الماضي، عبر حسابه على «فيس بوك»، واكتفى بتعليق «إيجابية» مشيرا إلى المسحة التي أجراها، وكشف عن تدهور حالته الصحية، في تدوينة عبر حسابه، قائلا: «بجد أسوأ يوم عدى عليا في حياتي يارب اشفي كل مريض».

مديحة حمدي:أخضع للعلاج في العزل المنزلي

كشفت الفنانة مديحة حمدي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء الماضي، عبر حسابها على «فيس بوك»، وأكدت أن الأعراض بدأت في الظهور لديها من يوم الأحد الماضي، وهو ما دفعها إلى الخضوع لفحص طبي، ونفت دخولها مستشفى العزل، وأنها مازلت تحت العزل المنزلي

منة بدر تيسير: إيجابي كورونا

وحذرت الفنانة منة بدر تيسير، الثلاثاء الماضي، من تعاملوا معها بالخضوع لفحص كورونا بعد إيجابية مسحتها.

وقالت في تدوينة عبر حسابها: «إيجابي كورونا.. يا ريت أي حد اتعامل معايا الكام يوم اللي فاتوا يا خد باله».

كريم محمود عبد العزيز: «الغزالة إيجابي»

وأعلن الفنان إصابته بفيروس التاجي، الثلاثاء الماضي، بطريقة ساخرة عبر حسابه على «فيس بوك» قائلا:«الغزالة إيجابي»، وجاء ذلك تزامنا مع النجاح الذي حقتته أغنية «الغزالة رايقة» ضمن أحداث فيلم «من أجل زيكو».

إصابة ياسين أحمد السقا ومها الصغير

وكشف نجل الفنان أحمد السقا، الاثنين الماضي، إصابته بكورونا، وذلك بعد أيام من إصابة والدته مها الصغير، وطلب «ياسين» من الذين كانوا على تواصل معه الفترة الماضية أن يخضعوا لفحوصات.

إنجي علاء: «الموضوع طلع صعب»

وأعلنت الكاتبة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، الأحد الماضي، إصابتها بفيروس كورونا.وأكدت أن حالتها الصحية صعبة، قائلة: «الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير»

إصابة بسمة وهبة برغم الإجراءات الاحترازية

وكشفت الإعلامية بسمة وهبة، الأحد الماضي، إصابتها بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، مؤكدة أن إصابتها جاءت بالرغم من التزامها بالإجراءات الاحترازية، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام»، وطالبت من الجمهور الدعاء لها.

نجلاء بدر: الحالة مستقرة وأخضع للعزل المنزلي

وكشفت نجلاء بدر، إصابتها بمتحور أوميكرون عبر حسابها على «فيس بوك»، يوم الأحد الماضي، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة بالرغم من أنها تعاني من أعراض الإصابة، وتخضع للعزل المنزلي.

شذى: أخضع لبروتكول علاج وزارة الصحة

وأعلنت الفنانة شذى، يوم الأحد الماضي، إصابتها بفيروس كورونا وذلك بعد معاناتها لأربع أيام مع أعراض الإصابة، وأوضحت أنها تخضع لبروتكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، ولكن حالتها ليس جيدة.

إصابة المخرج علي بدرخان

وأعلنت الإعلامية جاسمين طه زكي، السبت الماضي، إصابة المخرج علي بدرخان بفيروس كورونا، وجاء ذلك خلال أحد الفعاليات الثقافية التي تغيب المخرج الكبير عن حضورها.

نقل عبد الرحمن أبو زهرة لمستشفى العجوزة

ودخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مستشفى العزل في العجوزة، الجمعة الماضي، بعد تدهور حالته الصحية بشكل نسبي، وتأكدت إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده بالمستشفى، ويتلقى العلاج في الوقت الحالي خاصة أن حالته ليست مستقرة.

إصابة تامر حبيب بعد عيد ميلاد إلهام شاهين

وأكد تامر حبيب إيجابية إصابته بفيروس كورونا، يوم 6 يناير، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك بعد أيام من تواجده في عيد ميلاد إلهام شاهين، في منزلها، والذي حضره عدد كبير من النجوم.

إصابة الفنان أحمد حاتم

وأعلن الفنان أحمد حاتم إصابته بفيروس كورونا، يوم 7 يناير، عبر حسابه على «إنستجرام»، وجاء ذلك بعد إعلان هنا الزاهد شريكته في بطولة مسلسل «أنا وهي»، إصابتها وزوجها أحمد فهمي، بالفيروس التاجي.

عمرو أديب ولميس الحديدي: «إصابة خفيفة»

وأعلن الإعلامي عمرو أديب إصابته ووزجته بفيروس كورونا المستجد، يوم 6 يناير الجاري، وقال إن أعراض الإصابة «خفيفة» على حد تعبيره.

بينما كشف أحد المصادر المقربة، تعافيه من الإصابة، وأنه يستعد للعودة لتقديم برنامجه، اليوم.

محمد كيلاني يعلن إصابته بكورونا على انستجرام

فيما كشف محمد كيلاني إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم 4 يناير الجاري، عبر حسابه على «إنستجرام».

هنا الزاهد وأحمد فهمي: خضعنا للعزل المنزلي

وأعلنت هنا الزاهد إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي الإصابة بفيروس كورونا، يوم 3 يناير الجاري، ولكنها كشفت أمس تعافيها تماما من الإصابة، وكانت تخضع خلال تلك الفترة للعزل المنزلي.