خبير عقاري: رسائل الرئيس السيسي في منتدى الشباب طمأنة للمستثمرين

أكد المهندس محمود طاهر، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أنّ تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم عن قوة الاقتصاد المصري وعزمه على مواجهة أي تحديات مستقبلية سواء فيما يتعلق بتأثير كورونا أو غيره، مثلت رسائل طمأنة للعاملين في القطاع العقاري والشركات والمطورين.

قوة القطاع العقاري

وأضاف «طاهر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قطاع العقارات من أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر التي استفادت من برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث سعى القطاع العقاري بكل ما يملك لمواجهة جائحة كورونا وشهدت مصر منذ هذا الوقت وحتي الآن طفره عمرانية كبيرة لم تشهدها على مدار العصور الماضية من مشروعات قوميه وعقارية متنوعة داخل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع .

تنفيذ 34 مدينة جديدة دفعة واحدة

وشهدت مصر منذ عام 2014 حتى الآن تنفيذ ما يقرب من 34 مدينة جديدة دفعة واحدة، وساهمت هذه المدن في فتح فرص استثمارية متنوعة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أمام شركات التطوير العقاري، خاصة مع التسهيلات التي وضعتها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنمية المدن الجديدة مثل تعدد آليات تخصيص الأراضي بدلًا من الاعتماد فقط على نظام الطرح بالمزايدة.

تصريحات الرئيس طمأنة للقطاع العقاري

وأكد «طاهر»، أنّ تصريحات الرئيس خلال منتدى شباب العالم عن الأزمة العالمية وتحويل المحنة الي منحة لصالح الاقتصاد المصري يدلل علي قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.

القطاع العقاري يقود قاطره التنمية

واختتم عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية قائلا إنّ القطاع العقاري لايزال أقوى القطاعات الاقتصادية في مصر التي قادت قاطرة التنمية وزادت معدلات النمو خلال السنوات الماضية مؤكدا أن القطاع بمثابة مخزن للقيمة دائما.