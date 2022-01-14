مشارك في منتدى شباب العالم: ما رأيناه عظمة «ولا في الأفلام»

فعاليات ختام النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تركت تأثيرًا إيجابيًا لجموع الشعب المصري، الذي لا يشعر إلا بالفخر، بما تقدمه مصر من تاريخ جديد، يسطر في مدينة السلام شرم الشيخ، على مدار 4 أيام متصلة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشهد النسخة الرابعة العديد من القضايا المهمة على مستوى العالم، أبرزها كانت جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، قال المهندس محمد عبدالمنعم أحد المشاركين بفعاليات منتدى شباب العالم لـ«الوطن»، كواليس حفل ختام المنتدى، إنه لم يكن يتوقع حدوث ما تشهده مصر الآن من تنظيم أو إدارة، فكل شيء على مستوى رائع، ويضم صفوة المجتمع على المستويين المحلي والعالمي، موضحًا أهمية دور مصر الدائم لدعوتها للإنسانية والمساواة، وعدم التفرقة في العرق أو اللون أو الجنسية، تحت عنوان «كلنا واحد».

شعور لا يوصف بسبب حضوره لمنتدى شباب العالم

وأضاف «عبدالمنعم»، أن شعوره كان فريد من نوعه، ولا كان يتخيل بأنه سيشارك في حدث عالمي في يومِ ما، خاصةَ أن الفعاليات في مصر، وأن ما يفعله الرئيس لم يراه من قبل، فذلك لا نشاهده إلا بالأفلام، مشيرًا إلى أن ما يحدث يدعو إلى الفخر، بأن مصر تتقدم وتتطور على يد شبابها، «إحنا بنعمل حضارة وتاريخ جديد».

مدى استفادة محمد عبدالمنعم من فعاليات المنتدى

وتابع «عبدالمنعم»، أن الاستفادة كانت بمثابة إضافة قوية لأفكاره ومعتقداته، من خلال تبادله للأفكار مع جميع شباب العالم بمختلف طوائفه، إحنا بنقول للعالم جاين للمستقبل، وعلى كل الاستعداد لتحدي الصعوبات التي هددت البشرية، موضحًا أن من أكثر المشاهد التي أثرت به، كان احتواء الرئيس السيسي لـ«سالي عبدالخالق»، المتعرضة للتنمر، فرسالة الرئيس كانت واضحة، ألا وهي إحساسها بالطمأنينة وسحب الخوف منها، فشعر بأن رسالته لم تكن لها فقط، بل كانت لكل من يتعرض لأعمال التنمر الهذيلة.