إجراء جديد ضد مُلاك منازل «وضع اليد» بالشرقية: يباع بالمزاد العلني

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، والمنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع مبلغ جدية تقنين أوضاعهم.

وضع لافتات على المنازل: «هذا الموقع أملاك دولة ويباع بالمزاد العلني»

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت الأجهزة التنفيذية بمركزي (بلبيس - الحسينية)، بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وقسم الإشغالات والإعلانات وإلانارة، بالمرور على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة، ووضع لافتات مكتوب عليها: «هذا الموقع أملاك دولة ويباع بالمزاد العلني في حالة عدم الالتزام بالشراء»، ويتم قطع المرافق والإنارة عنها.

عدم جدية أصحاب المنازل ودفع المستحقات

ويتم اتخاذ هذا الإجراء بسبب عدم جدية أصحاب تلك المنازل بدفع المستحقات المالية المقررة عليهم، بعد تحديد السعر النهائي الذي أقرته لجنة التقنين، ويتم استرداد كافة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من واضعي اليد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حصر جميع المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حصر جميع المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة، والتي لم يتقدم أصحابها المتعدين بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة، فضلًا على حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع مبالغ جدية التصالح، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع.