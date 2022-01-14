إحالة 71 عاملا للتحقيق بسبب مخالفات إدارية بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية، وأسفرت الحملات عن إحالة 68 من العاملين بالمنشآت الحكومية بقريتي المسين وطيبة بالدلنجات، و3 آخرين من العاملين بالوحدة الصحية بقرية زمزم بشبراخيت للتحقيق، لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية، بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وكانت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، قد نفذت حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية يوم الأربعاء الماضي.

وأسفرت الحملات عن إحالة 15 من العاملين بالوحدة الصحية بكنيسة أورين بشبراخيت، للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، كما تم إحالة 17 موظفًا بالمصالح الحكومية بالكفر الجديد، وعزبة المجد بالرحمانية، للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وتشن الجهات الرقابية، حملات مكثفة بالتعاون مع مختلف المديريات مثل الصحة، والتموين وغيرها، لتشديد الرقابة على مختلف المنشآت الحكومية والخدمية بشتى نطاق المحافظة، للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والانضباط بهما.