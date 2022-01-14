إصابة 4 أشخاص بحادثي انقلاب وتصادم سيارات في البحيرة

أصيب 4 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة نصف نقل، وتصادم سيارتين نقل بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها للجهات المختصة للتحقيق.

وتسبب انقلاب سيارة نصف نقل، بالكيلو 108 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، في إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 في حادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وجري نقل المصابين لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

وأفادت التحريات أن الحادث أسفر عن إصابة كل من، موسى نصيب محمود الشيخ، 32 سنة، مقيم حوش عيسى، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وكدمات متفرقة بالجسم، وشفوعة جويدة الشيخ، 37 سنة، مقيم حوش عيسى، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق، وصالح عطية محمد علي، 35 سنة، مصاب بجرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

إصابة شخص في حادث تصادم

كما أصيب شخص آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم سيارة «جامبو» مع سيارة مشابهة بالطريق الزراعي اتجاه الأسكندرية، أمام قرية برقامة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال المستشفى لشخص مصاب بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر حادث تصادم بين سيارتين، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من محمد مصطفى حامد عبد الغني، 43 سنة، مقيم بخورشيد في محافظة الأسكندرية، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.