خدمات طبية وعلاجية لـ1842 مواطنا بقرية أسطال بمركز سمالوط

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

صرف الأدوية وعمل الفحوصات بالمجان

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أسطال بمركز سمالوط، خلال يناير الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1842 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

تحويل 32 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج

قال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم توقيع الكشف على 340 حالة جراحة و487 حالة أطفال و162 باطنة و128 قلب و93 نساء و93 أسنان و293 جلدية و212 أنف وأذن و34 تنظيم أسرة، إلى جانب أنه تم عمل 89 تحاليل مختلفة، وعمل 43 حالة موجات صوتية وعمل 21 حالة رسم قلب وعمل 6 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ100 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 32 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ103 مترددين.

وتستهدف القوافل الطبية التي تطلقها الصحة، القرى الأكثر احتياجا والتي تبعد 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام أو مركزي.