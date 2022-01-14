خبير عقاري: مصر شهدت طفرة كبيرة في النهوض بالقطاع

أكد المهندس مصطفى الجلاد، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية وعضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أنّ القطاع العقاري في 2022 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات طفيفة في الأسعار في ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع مواد البناء والتشييد.

تنظيم القطاع العقاري

وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مصر شهدت طفرة كبيرة في النهوض بالمنظومة العقارية خلال المرحلة الماضية وأصبح هناك اتحاد القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتنظيم عملية الاستثمار العقاري بين الشركات والعملاء مؤكدا أنّ السوق العقاري يمتلك مصداقية كبيره لدي العملاء عكس السنوات الماضية .

العاصمة الإدارية تحتاج لـ 30عاما لتنفيذها

وقال «الجلاد»، إنّ العاصمة الإدارية الجديدة من أقوى المشروعات القومية التي شهدتها مصر منذ سنوات طويلة وكانت تحتاج إلى 30 عاما لتنفيذها وإنجازها بهذا الشكل يحسب للقيادة السياسية والحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

أفضل وقت للشراء

وأكد عضو الاستثمار العقاري أنّ أفضل وقت للشراء في العاصمة الإدارية الجديدة هو الوقت الحالي متوقعاً ارتفاع كبير في أسعار السكني والإداري والتجاري تزامنا مع انتقال الوزرات والموظفين للعاصمة الإدارية.

المشروعات القومية

وأردف عضو غرفه التطوير العقاري، أنَّ القطاع سيجني ثماره من المشروعات السكنية، خلال العام الجاري 2022، سواء على صعيد المشروعات القومية من مدن الجيل الرابع أو الأبراج الكبيرة.

المنطقة المركزية

وتقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، بتمويل من الصين، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، عبر دفعة مقدمة، والـ85% الباقية، يتم تمويلها من القرض بفترة سماح خلال مدة الإنشاء البالغة 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على مدة تمتد إلى 10 سنوات‪.

أبراج العاصمة الإدارية

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجًا باستخدامات متنوعة، من بينها السكني والإداري والتجاري والخدمي، وجار تنفيذ مشروعات منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.