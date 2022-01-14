عبدالرحمن أبو زهرة يغادر المستشفى.. وابنته: ادعوا فترة النقاهة تعدي على خير

غادر الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، مستشفى العزل، مساء أمس الخميس، بعد تماثله للشفاء وتجاوزه مرحلة الخطر، ويتواجد حاليًا في المنزل لاستكمال رحلة علاجه وفترة النقاهة التي أوصى بها الأطباء المعالجون.

عبدالرحمن أبو زهرة يتواجد في المنزل حاليًا

وقالت الدكتورة مي عبدالرحمن أبوزهرة، لـ«الوطن»، إن والدها أجرى عددا من التحاليل والأشعات، التي أثبتت أنه أصبح بحالة جيدة فضلًا عن انتظام التنفس ونسبة الأكسجين، الأمر الذي دعا الأطباء المعالجون بمستشفى العزل بالعجوزة يوصون بمغادرته المستشفى وعودته للمنزل.

وأشارت إلى أن نتيجة المسحة الأخيرة التي أجراها لم تظهر نتيجتها بعد، ولكن كل الأشعات التي أجراها أثبتت أنه بخير، متابعة: «في كل الأحوال والدي الآن تجاوز مرحلة الخطر والتنفس لديه أصبح طبيعيًا، وبالتالي ليس بحاجة للتواجد بمستشفى العزل، ويتواجد حاليًا بالمنزل لاستكمال علاجه مع منع الزيارات عنه».

عبدالرحمن أبو زهرة ينتظر نتيجة المسحة الأخيرة

وطلبت من جمهور والدها الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، الدعاء له بتجاوز فترة النقاهة على خير، وأن يسترد كامل صحته سريعًا ويعود لجمهوره في أقرب وقت.

وكان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، تواجد في مستشفى العزل بالعجوزة، يوم الجمعة الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا ومعاناته من بعض الأعراض منها الكحة وارتفاع في درجة الحرارة والنهجان وعدم الانتظام في حركة التنفس بما استدعى وضعه على جهاز الأكسجين على فترات متقاربة.

وطمأن أحمد أبو زهرة، جمهور ومحبي والده الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، على حالته الصحية، بعد احتجازه بأحد المستشفيات، على إثر إصابته بفيروس كورونا، والتي تسببت له في أزمة صحية صعبة نتيجة الأعراض التي مّر بها.

وكا نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، قد قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن والده يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كورونا، «والحمدلله حالته مستقرة، وغير متدهورة»، متابعًا: والدي حصل على لقاح فيروس كورونا بخلاف الجرعة الثالثة التعزيزية.