وظائف شاغرة من الشباب والرياضة.. بتأمينات وبدل مكالمات

يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل مناسبة لخبراتهم ومؤهلاتهم الدراسية، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة دئما تحرص على توفير وظائف شاغرة لراغبي الحصول على فرص عمل، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن عدد من الوظائف الشاغرة، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الإدارة العامة وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وحددت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الشاغرة، ونستعرض خلال السطور التالية الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف الشاغرة، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون لديه خبرة في سحب عينات الدم، ليقوم بزيارات منزلية وتسليمها لأقرب معمل حسب طلب العميل.

- أن يكون لديه القدرة علي التعامل مع العملاء بشكل محترف.

- أن يكون لديه القدرة لديه القدرة علي إنجازات الزيارات بشكل سريع واحترافي.

- أماكن العمل تكون في أكتوبر والشيخ زايد ومدينه نصر والتجمع الخامس والأول.

- أن يكون حاصل على مؤهل (علوم - علوم طبيه - زراعه - بيطري - معهد فني صحي).

- الوظائف متاحة للجنسين من الذكور والإناث.

- أن يكون لديه خبرة من 1 إلى 3 سنوات في مجال التحاليل الطبية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في سحب العينات بجميع الطرق (VAC and syringe).

- أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عام.

الحقوق والمميزات

- تمنح سلسلة معامل التحاليل للعاملين مرتبات مجزية.

- تمنح سلسلة معامل التحاليل للعاملين عمولات مجزية على الزيارات + زيادات سنوية.

- تمنح سلسلة المعامل للعاملين تأمين طبي خاص + تأمين اجتماعي.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات عمل (شيفتات تناسب الجميع).

- فرصة للترقيات بشكل سريع.

- توفر المعامل للعاملين تدريبات مدفوعة.

- توفر المعامل للعاملين إجازات سنوية.

- توفر للعاملين خط محمول أو بدل مكالمات.