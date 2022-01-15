حظك اليوم برج العقرب السبت 15-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتبه لمستقبلك

إذا كنت من مواليد الفترة من 23 أكتوبر حتى 22 نوفمبر فهذا يعني أنك من مواليد برج العقرب، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج عدد من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم السبت لبرج العقرب، فعلى المستوى المهني عليك الانتباه جيدا لمستقبلك، أما على الصعيد العاطفي فالأمور ليست في أفضل حالها.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وجود القمر في منزل الثامن يعني أن الأمور ليست جيدة بما يكفي على المستوى العاطفي، لذلك عليك توخ الحذر والتعامل بلطف مع من تحبهم، والحرص عند التعامل مع الأشخاص القريبين منك، حتى يمر اليوم بسلام ودون مشكلات.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

على المستوى المهني يقابل مواليد برج العقرب اليوم أمورا ليست الأفضل، فالقمر يتنافر مع المريخ في منزل المال، وهو الأمر الذي يدفع مواليد برج العقرب للبحث عن أمور مهنية أخرى، كل ما عليك هو الهدوء والبدء في التخطيط لمستقبلك، ربما حان الوقت للتغيير واتخاذ القرارات الصعبة، عليك الحرص على أن يكون تغيير الأوضاع لصالحك وسيؤمن أوضاعك المالية، وفق حظك اليوم لمواليد البرج.

مواصفات برج العقرب

مولود برج العقرب على عكس الاعتقاد الشائع أنهم أشخاص يميلون إلى الغدر، هذا أمر غير حقيقي، فمواليد هذا البرج أشخاص معروف عنهم الوفاء دائما، لا يثقون في الأشخاص سريعا، لكن حينما يقررون منح الثقة لأحد ما يكونون خير عون له، يعرف أيضًا عن مولود برج العقرب إخلاصه بصدق لشريكه أو صديقه.

يتميز مواليد برج العقرب أيضًا بالصدق دائما والصراحة، إن كان لك صديق من برج العقرب فتأكد تماما أنه سيخبرك بالحقيقة ولن يجاملك عند طلب رأيه أو مشورته.