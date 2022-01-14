شرط واحد للتصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

تواصل المحافظات من خلال اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، العمل على البت في الملفات المقدمة إليها ودراستها، إذ أكدت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات المواطنين، أنه في حالة مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية، يجوز التصالح على المخالفات بالكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، طبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، علما بأن المباني المقامة بالقرى قبل صدور قانون البناء، لم تكن مطالبة باستخراج تراخيص البناء، طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

حالات تصالح محظورة

أكدت اللجنة أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حظر التصالح فى حالات معينة منها: التعديات على حرم الآثار ونهر النيل وأملاك الدولة، دون تقنين، وأيضا حظر التصالح على تعديات خط التنظيم، موضحة أن اللجان المختصة من نقابة المهندسين، تدرس حاليا ملفات التصالح وإجراء المعاينات على أرض الواقع.

خطوات إصدار تراخيص البناء

من الملفات الجاري متابعتها حاليا، خطوات استصدار تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة في المدن والأحياء، وتعد «شهادة المتغيرات المكانية» من الخطوات المهمة لاستخراج تراخيص البناء، ويمكن استخراجها من 4 أماكن منها: «هيئة المساحة المصرية، هيئة المساحة العسكرية، مركز معلومات المحافظة، المركز التكنولوجي بالحي»، بالإضافة إلى استخراج «شهادة بيان الصلاحية» لقطعة الأرض المراد البناء عليها قبل التقدم بالملف، وهى إحدى الأوراق المطلوبة في الملف، بالإضافة إلى التعامل مع مهندس معتمد من نقابة المهندسين.

26 وحدة متغيرات مكانية بالمحافظات

توجد بالمحافظات نحو 26 وحدة متغيرات مكانية، تابعة لدواوين عموم المحافظات، علاوة على تطوير 292 مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إذ تقوم بتحليل الصور الفضائية واستخراج المتغيرات المكانية، ومتابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، للحفاظ على الأراضي وضمان الانضباط وعدم حدوث أي تلاعب.