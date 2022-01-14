تفاصيل مسابقة الأسرة القرآنية بالأوقاف وقيمة الجوائز: تبدأ 21 يناير

مع نهاية الأسبوع المقبل، تبدأ وزارة الأوقاف، الاختبارات التحريرية لعدد من الأسر المصرية ضمن مسابقة «الأسرة القرآنية» التي تنظمها الوزارة، وذلك يوم 21 يناير الجاري، في مسجد النور بالعباسية.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل مسابقة الأسر القرآنية التي تنظمها وزارة الأوقاف كل فترة، والجوائز التي يمكن الحصول عليها من خلال المسابقة، في ضوء ما تقدمه الجريدة للقراء والمتابعين من خدمات على مدار الساعة.

جوائز مسابقة الأسرة القرآنية

وتنقسم الجوائز في مسابقة الأسرة القرآنية إلى عدة فئات وفق ما ذكرت وزارة الأوقاف في بيان سابق لها، وهي:

يحصل الفائز بالمركز الأول في مسابقة الأسرة القرآنية، على 100 ألف جنيه، بشرط حصول الأسرة على متوسط درجات 80% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة، ويحصل صاحب المركز الثاني على 75 ألف جنيه، بشرط حصول الأسرة على 75% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة، بينما تحصل الأسرة صاحبة المركز الثالث على 50 ألف جنيه، بشرط حصول الأسرة على 70% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة، كما تحصل الأسرة القرآنية الحاصلة على المركز الرابع على 25 ألف جنيه، بشرط حصول الأسرة على 65% في الامتحان المركزي.

شروط مسابقة الأسرة القرآنية

لابد من حفظ 3 أو 4 من أفراد الأسرة «الأب والأم والأبناء» للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه.

طريقة التقديم على مسابقة الأسر القرآنية

ومن أجل الالتحاق بهذه المسابقة يجب تقديم الملف بمديرية الأوقاف بالأقاليم التي توجد بها الأسرة الحافظة للقرآن، في جميع أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية، ويكون نظام النجاح بمسابقة الأسرة القرآنية وتجميع الدرجات في هذه المسابقة عن طريق امتحان أفراد الأسرة -كل فرد على حدة- وتجميع درجات كل متسابق على حدة تحريريًا وشفويًا.