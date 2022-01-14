رئيس الاتحاد العربي للتطوع: منتدى الشباب خير سفير للجمهورية المصرية الجديدة

أعرب رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن بو هزاع، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، موجها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقامة المنتدى في هذا التوقيت المهم، وحرصه على حضور كل جلسات المنتدى بما يؤكد حرصه على إثراء الجلسات الحوارية وأن يكون المنتدى خير سفير للجمهورية الجديدة التي تبنى بالشباب المصري.

منتدى الشباب أصبح أحد أهم المنصات العالمية

وأكد رئيس الاتحاد العربي للتطوع، أنه لامس خلال مشاركته في أعمال المنتدى، أن مصر تسير على الطريق الصحيح، مثلما يذكر دائما الرئيس السيسي، في خطاباته، منوها بالجهد المبذول من اللجنة المنظمة وكل المشاركين في سبيل إنجاح المنتدى، وهو ما ظهر جليا في كون المنتدى أصبح من أحد أهم المنصات العالمية المعنية بتبادل الرؤى وإيجاد حالة من الحوار الجاد البناء من أجل إقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم.

وأضاف «بو هزاع»، أن من المكاسب المهمة التي حققها المنتدى إيصال الرؤية الشبابية للعالم في عدة ملفات ولعل أبرزها ضرورة التعاون الدولي في مواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، وكل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان والنظر لتطبيق حقوق الإنسان بمفاهيمه الشاملة من خلال إقرار حقوق الإنسان الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من الحقوق الأخرى، وهو ما تعكسه مخرجات المنتدى التي أعلنها الرئيس السيسي، خلال كلمته الختامية في أعمال المنتدى.

مخرجات المنتدى تتوافق مع رؤى وتطلعات الاتحاد العربي للتطوع

وأكد أن العديد من المخرجات التي أعلن عنها تتوافق مع رؤى وتطلعات الاتحاد العربي للتطوع والجهات التطوعية العربية المعنية بدعم منظمات المجتمع المدني الهادفة ودعم وإطلاق الطاقات الشبابية في الوطن العربي، معتبرا أن إعلان الرئيس السيسي عام 2022، عامًا للمجتمع المدني، والتوجيه بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية من أكبر إنجازات المنتدى، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات إنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، المصري، والجهات الدولية، وتشكيل مجموعات شبابية عالمية لبد إجراءات الإعداد لقمة المناخ الـ27 المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، وهو ما يعبر عن الثقة المطلقة والدعم اللامحدود والذي يوليه الرئيس السيسي للشباب.