تأجيل دعوى ابنة «رشوان توفيق» ببطلان عقد بيع فيلا بـ5 ملايين جنيه

قررت محكمة جنوب القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق والتي تطالبه فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها إلى جلسة 26 يناير.

بداية الأزمة بين رشوان توفيق وابنته

واندلعت الأزمة بين الفنان رشوان توفيق وابنته، حينما ظهر في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» معلنًا وجود مشكلة بينه وبين ابنته الصغرى «آية»، وهو ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تتداول شائعات حول قضية الحجر، وهو الأمر الذي نفاه حفيد الفنان رشوان توفيق، لافتًا إلى أنها قضية إلغاء توكيل، وأن ابنته لا تفكر إطلاقا في الحجر على والدها.

وأوضح الدكتور مجدي مهران محامي الفنان رشوان توفيق، تطورات أزمة موكله مع ابنته، موضحًا أنَّ الدعوى كان محدد لها جلسة يوم 29 ديسمبر 2021، عبارة عن طلب بطلان عقد بيع قديم من عام 2014، وفق ما أعلنه محامي آية ابنة الفنان رشوان توفيق.

الموضوع قديم وعمره 7 سنوات

وأضاف محامي الفنان رشوان توفيق، خلال تصريحات لـ«الوطن»: «مش عارف إيه اللي أثار الموضوع ده، فهذا الموضوع تمّ منذ 7 سنوات وبعلم آية وبإقرار كتابي منها، ومش عارف الإثارة دي إيه لازمتها وإيه مناسبتها، واللي بيحصل ده مالهوش غير سبب واحد وهو تأجيج نار الخلاف الأسري».

وشرح محامي الفنان رشوان توفيق أنَّ هذه الأرض التي يدور الخلاف حاليا عليها، هي أرض تمّ شرائها بأموال بالفنان رشوان توفيق ومن حسابه البنكي الخاص وبشيكات باسمه الخاص، وتمّ سدادها لجهاز مدينة 6 أكتوبر وكل ذلك مودع في ملف الدعوة وملف جهاز 6 أكتوبر.