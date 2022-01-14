عقوبة عدم دفع ممارسة الكهرباء.. حالات تقودك للحبس وغرامة ضخمة

لم تتسن الفرصة أمام الكثيرين لتركيب العداد الكودي، لذا ما زالوا يعتمدون على نظام الممارسة، الذي يحكمه محضر سرقة تيار كهربائي، يحرر ضد المباني والمنشآت المخالفة، وفقا لتقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين، لذا دائما ما تنصح وزارة الكهرباء، المواطنين بسرعة الانتهاء من تقديم طلبات العدادات الكودية.

وتأتي المعاناة مع كل شهر جديد، عند دفع رسوم غرامة نظام الممارسة، بالحضور إلى شركة الكهرباء، مع إحضار محضر قيمة مبلغ الممارسة، وفقا للمحضر الشهري، المحرر بمعرفة مباحث الكهرباء أو موظفى الظبطية القضائية، عند مرورهم على المنازل والمبانى العشوائية، وهناك من يتهرب من دفع قيمة الممارسة، لذا يتعرض لعقوبات قانونية.

عقوبة عدم دفع ممارسة الكهرباء

في حالة عدم دفع قيمة التصالح فى محضر الممارسة، يحال صاحب البناية إلى النيابة المختصة، ومن ثم إلى المحكمة، ومن ضمن أبرز العقوبات عند الإصرار على الامتناع عن دفع الممارسة ما يلي:

1- تعمل شركة الكهرباء على مطالبة الشخص بسداد قيمة التيار الكهربائي، بجانب سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق، كغرامة عن مدة سنة كاملة.

2- يمكن أن يعاقب الشخص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

3- إذا تعمد الشخص سرقة التيار الكهربائي وعدم الدفع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كما تقضي المحكمة بإلزام الشخص برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.

عقوبة عدم تركيب عداد كودي

كانت وزارة الكهرباء والطاقة، قد حذّرت كل من تخلف عن تقديم طلب عداد كودي، مشيرة إلى قطع التيار الكهربائي عن المُتخلفين عن الانتقال للعداد الكودي، وتحرير محاضر فورية لهم.