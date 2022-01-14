قصواء الخلالي: الرئيس أجاب على أسئلة الإعلام الأجنبي بشفافية ووضوح

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على الحوار المباشر الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مراسلي الإعلام الأجنبي، خلال أخر أيام منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة في شرم الشيخ: «كل الناس كانت بترفع إيدها، ومعظم الناس أخدت فرصة لتساؤلات كتيرة وعلى أصعدة مختلفة، وكانت بمثابة رؤية مصر وصوتها إلى العالم».

سؤال مراسل «مونت كارلو»

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC»، أن هناك الكثير من التساؤلات التي طرحت من الحضور، وأجاب عليها الرئيس السيسي بشفافية واضحة، لافتةً إلى أن سؤال مراسل إذاعة «مونت كارلو» أحد أبرز الأسئلة التي تناقلها مختلف وسائل الإعلام في مصر وخارجها.

وأوضحت أن تلك الإذاعة كانت حتى وقت قريب كانت تصف الجماعات الإرهابية على أنها الجهاد الإسلامي، كما كانت تصف كل شهداء مصر من ضباط وأفراد ممن تعرضوا للهجمات الإرهابية بأنهم قتلي لمواجهات مع حركات الجهاد الإسلامي، «كمان كانت بتصف الناس اللي قاموا بقتل الجنود والضباط في وقائع بعينها وحصلوا على أحكام بالإعدام على كونهم حوكموا على خلفية قضايا سياسية، ولم تتحدث عن كونهم ارتكبوا جرائم في حق المدنيين والضباط».

«مونت كارلو» لديها القدرة على صناعة التلون والكراهية

وأكدت أنهوفي مجال الصحافة والإعلام لا أحد يستطيع المجاهرة بشكل فج بأن يجاهر بالأكاذيب، ولكنهم كانت لديهم القدرة على صناعة تلون غريب ومسموم ومليء بالكراهية تجاه الدولة المصرية، «كانت مؤخرا تصف حركة داعش بأنها حركة جهاد إسلامي».

وتابعت: «كل تلك الانتهاكات المهنية والإعلامية اللي كانت بتقوم بها الإذاعة خلال الفترات الماضية، ولكنها الأن في حضره رئيس الجمهورية ويتاح لها الفرصة لحضور منتدى شباب العالم».