بريد الوطن.. من غيرك
كتب:
الوطن
08:19 م | الجمعة 14 يناير 2022
ارشيفية
كلمينى
وما تقاطعينى
أنا من غيرك
ما أقدرش أعيش
افتكرينى
وما تنسينى
ومن شهد حبك
بالله ما تحرمنيش
انت الهوى
وانت الدوا
وانت الهنا
وغير حبك ما ليش
ده صوتك نغمات
وآهاتك بتزيد القلب دقات
وبعد حبك لقلبى مفيش
محمود موسى سعفان
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