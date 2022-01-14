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محمود مسلم

بريد الوطن.. من غيرك

كتب:

الوطن
08:19 م | الجمعة 14 يناير 2022
ارشيفية

ارشيفية

كلمينى

وما تقاطعينى

أنا من غيرك

ما أقدرش أعيش

افتكرينى

وما تنسينى

ومن شهد حبك

بالله ما تحرمنيش

انت الهوى

وانت الدوا

وانت الهنا

وغير حبك ما ليش

ده صوتك نغمات

وآهاتك بتزيد القلب دقات

وبعد حبك لقلبى مفيش

                                         محمود موسى سعفان

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