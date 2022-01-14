بريد الوطن.. من غيرك

كلمينى

وما تقاطعينى

أنا من غيرك

ما أقدرش أعيش

افتكرينى

وما تنسينى

ومن شهد حبك

بالله ما تحرمنيش

انت الهوى

وانت الدوا

وانت الهنا

وغير حبك ما ليش

ده صوتك نغمات

وآهاتك بتزيد القلب دقات

وبعد حبك لقلبى مفيش

محمود موسى سعفان

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