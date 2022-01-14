نائب رئيس جهاز 6 أكتوبر: نفق وكوبري الواحات أنهيا مشكلة التكدس

قال المهندس عادل فضل نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن نفق وكوبري الواحات ساعدا كثيرا على حل مشكلات التكدس التي كانت تعاني منها المنطقة، خاصة للقادمين من طريق الواحات في اتجاه حدائق أكتوبر ومنطقة حدائق الأهرام والفيوم، «الكوبري حل مشكلة كبيرة».

فضل: الكوبري الجديد أسهم في تخفيف التكدس أمام مدينة الفردوس

وأضاف «فضل»، خلال استضافته ببرنامج «تعمير»، والمذاع على فضائية «ON E»، أن تكلفة إنشاء الكوبري 150 مليون جنيه، باتجاه واحد وعرض 16 مترا، بواقع 4 حارات، لافتا إلى أن الكوبري الجديد أسهم كثيرا في تخفيف التكدس أمام مدينة الفردوس، وجرى افتتاحه تجريبيا منذ 10 أيام.

وتابع: «نفذنا الكثير من الأعمال الصناعية على طريق الواحات بأحجام كبيرة، ويتبقي 2 كوبري سيجري إنشاؤهما في المستقبل بتقاطع محور 26 يوليو مع طريق الواحات، وتقاطع طريق زويل مع طريق الواحات، «لسه محددناش هنبدأ فيهم إمتى، ولكن كل حاجة ليهم جاهزة وحاطينهم في المخطط».

طول النفق يصل إلى 800 متر

وأكد أن النفق يصل طوله إلى 800 متر، وبعرض 16 مترا، ويسهل النفق حركة القادمين من مدينة 6 أكتوبر باتجاه الدائري، «النفق حل مشكلة كبيرة جدا في التكدس اللي كان بيحصل في طريق الواحات، واللي كان جاي من الواحات لمدينة 6 أكتوبر وعايز يروح الدائري كان بيبقي فيه يوتيرن قبل طريق الفيوم بـ2 كيلو، وكان حجم العربيات هناك كتير والتكدس كان بيبقى كبير».