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حسين الشحات: رفضت عروضا من السعودية.. ولا أفكر في الرحيل عن الأهلي

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إسلام البشبيشي
09:59 م | الجمعة 14 يناير 2022
حسين الشحات

حسين الشحات

نفى حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجود مفاوضات لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023، رفقة الفريق الأحمر.

وقال حسين الشحات خلال استضافته ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «فعلاً تواصل معي أحد مسؤولي الأهلي بشأن تجديد عقدي في سبتمبر الماضي»، مؤكداً أنه لم يحدث أي تواصل بعدها بخصوص التفاوض للتجديد.

وأوضح أنَّه لا صحة لما تردد حول مطالبته بالمساواة مع بعض زملائه في قيمة الراتب السنوي مثل الحارس محمد الشناوي، وعمرو السولية، لاعبي الفريق.

لمزيد من التفاصيل، من هنا.

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