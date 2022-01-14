حسين الشحات عن مفاوضات الأهلي مع رفعت وبن شرقي: «مش زعلان ولا متضايق»

كشف حسين الشحات، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يلعب أساسيًا في تشكيل الفريق هذا العام؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر، والتي جعلته لم يذهب مع المنتخب في البطولات الأخيرة التي خاضها.

سبب الغياب عن المباريات

وقال «الشحات»، في لقاء مع برنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، وتقدمه ياسمين عز: «بعد عودتي كان المدرب يلعب بطريقة جديدة واللاعبين موفقين وماشيين كويس ودي حاجة خلاص مقدرش أتدخل فيها لأن المدرب هو للي بيقول، وحتى مباراة السوبر الإفريقي كنت أنا اللي بدأت المباراة، ودي وجهة نظر المدرب».

بيرسي تاو ليس أفضل مني

من جانبها، وجهت الإعلامية سؤالًا إلى ضيفها، قائلة: «هي دي وجهة نظر المدرب، ولا بيرسي تاو أحسن منك؟» ليرد: «دي وجهة نظر مدرب ومالهاش علاقة بإنه حد أفضل من حد».

ورد الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مفاوضات الأهلي مع أحمد رفعت، وبن شرقي، اللذان يلعبان في نفس مركزه، قائلا إن الأمر لا يسبب له ضيقًا، موضحًا أن اللاعبين سيكونان مفيدين للأهلي قائلا: «هتضايق وهزعل لية!»

أفضل صفقة عقدها الأهلي خلال الفترة الماضية

وعن أفضل صفقة عقدها الأهلي خلال هذه السنة، قال إنها صفقة بيرسي تاو، معربًا عن أمله في أن تكون العناصر الجديدة التي يتفاوض معها الأهلي ذات فائدة للنادي، مشيرًا إلى أن كل الصفقات التي أجراها الأهلي خلال الفترة الماضية كانت مفيدة، لافتًا إلى أنه يحب اللاعب «أجايي» على المستوى الشخصي، وأفاد الفريق جدًا وكان يتمنى أن يُكمل مسيرته مع الأهلي.