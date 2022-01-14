مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بينهم طفلة في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل مع توك توك أمام قرية البصيلي التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد استقبال مستشفى رشيد 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك أمام قرية البصيلي التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من «حازم أحمد النقرود 30 سنة مقيم رشيد مصاب بكدمات وسحجات بعموم الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد يوسف النقرود 25 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة ونزيف في البطن، وروفان محمد سمسم 3 سنوات مصابة بكسر في الساق اليمنى وجرح في فروة الرأس، وإيناس أحمد سمسم 30 سنة، مصابة بكسر في الحوض ونزيف في البطن».

مصرع شخص وإصابة آخر

كما لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل أمام قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة شاب وآخر مصاب بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل أمام قرية التوفيقية، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «أحمد حسن محفوظ 30 سنة، الرحمانية، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب يوسف إبراهيم عمار 27 سنة بكسر في عظام الجمجمة، وكسر في الساق وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة» وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.