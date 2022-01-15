مواعيد عمل الأكشاك والمكاتب البريدية في العطلات الأسبوعية

اتخذت الهيئة القومية للبريد المصري، التابعة لوزارة الاتصالات، حزمة من التدابير والإجراءات لتيسير وتسهيل حصول المواطنين، على الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور، مع مراعاة الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد، في إطار دعم خطط الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ أتاحت الهيئة عمل بعض منافذ البريد، والأكشاك البريدية، خلال العطلات الأسبوعية.

مواعيد عمل البريد في العطلات الاسبوعية

أعلن البريد المصري تشغيل السيارات البريدية المنتشرة في ربوع الجمهورية، إضافة إلى تفعيل عمل الأكشاك البريدية لتقديم جميع الخدمات للمواطنين في بعض المناطق الحيوية كمحطات المترو والميادين العامة، إضافة إلى بعض المكاتب البريدية المنتشرة بالمحافظات خلال العطلات الأسبوعية، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأوضحت الهيئة أنها تباشر عملها أيام الجمع اعتبارا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، أما أيام السبت فتكون مواعي العمل اعتبارا من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا، في إطار خطة الدولة للتعامل مع جائحة كورونا، والحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد، خاصةً خلال فترات صرف المعاشات والمرتبات.

محررات رسمية ضمن خدمات الأحوال المدنية من البريد المصري

وتقدم مكاتب البريد العديد من الخدمات الإلكترونية لعملائها، حيث يتيح البريد خدمة صرف المعونات للؤسسات الخيرية، والمستحقين كأحد خدمات الدفع الإلكتروني، فضلا عن خدمات الأحوال المدنية، بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية، إذ وفر البريد إمكانية طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية «بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، قسيمة طلاق، شهادة وفاة، قيدعائلي»، من خلال مكاتب البريد، مع اتاحة إمكانية إستلام الإصدرات بمحلات الإقامة بخدمة البريد السريع.

كما أتاح البريد أيضا خدمة التصديق القنصلي، والتي مكنت العملاء من طلب التصديق على المحررات و الوثائق للمواطنين و الأجانب من خلال مكاتب البريد، مع إمكانية إستلام المستندات بمحلات الإقامة بخدمة البريد السريع، وذلك بالتنسيق مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية.