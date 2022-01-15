اليوم.. محاكمة محاميي «الهواري» لمحاولة إتلاف كاميرات حادث الشيخ زايد

تواصل اليوم، محكمة جنح الشيخ زايد، محاكمة اثنين من محاميي كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، لاتهامهما بانتحال صفة أعضاء هيئة قضائية، ومحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في حادث تصادم الشيخ زايد، وإتلافها، وهي الواقعة التي يحاكم فيها كريم الهواري، بتهمة دهس 4 شباب، والتسبب في وفاتهم بالخطأ.

النيابة تحيل محاميي كريم الهواري للمحاكمة

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فإنها أحالت محاميين اثنين للمتهم كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، إلى محكمة الجنح، في واقعة انتحالهما صفة عضوين من النيابة العامة، ومحاولتهما إتلاف كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد، المتهم فيه «كريم الهواري» بدهس 4 طلاب.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بضبط وإحضار محاميين هاربين، كانا بصحبة المتهمين اللذين تم حبسهما، وتبين أن صاحب الفيلا الموجود عليها الكاميرا التي سجلت الحادث، فوجئ بـ4 أفراد يطرقون الباب، ويطلبون منه مراجعة كاميرات المراقبة، لأنهم أعضاء نيابة عامة، ويباشرون التحقيقات في الواقعة.

إتلاف كاميرات المراقبة

واتهم مالك الفيلا، 4 أشخاص بمحاولة إتلاف كاميرات المراقبة، بعد الادعاء أنهم أعضاء هيئة قضائية، وعقب خروج مالك الفيلا من مكتب رئيس النيابة، لاحظ وجود اثنين من الأشخاص الذين حضروا إليه، فعاد إلى مكتب وكيل النيابة، وأخبره أنه شاهد اثنين من المتهمين، فأسرع وكيل النيابة بالقبض عليهما، وتبين أنهما محاميا كريم الهواري، ونسبت لهما النيابة تهمة انتحال هيئة قضائية وقررت حبسهما، وأمرت بضبط وإحضار الهاربين.

شهود الإثبات

وتقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد، التي أُحيل فيها المتهم كريم الهواري للمحاكمة الجنائية، بشكوى خلال مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة، الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم الثالث عشر من ديسمبر الجاري بحضور أربعة أشخاص، ادّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم.